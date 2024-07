Crea scompiglio tra i residenti Finisce in carcere per resistenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)e minaccia alcuniin una frazione di Pioraco, in località San Sommeo. In seguito alla segnalazione dei cittadini i carabinieri, intervenuti sul posto, scoprono che si tratta di un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno in un altro Comune della provincia. Lui a quel punto aggredisce, secondo le ricostruzioni, i militari opponendo. Ein manette. Si tratta di un 47enne del Maceratese. I carabinieri della stazione di Pioraco, che stavano svolgendo i consueti servizi di controllo del territorio, nella tarda serata di lunedì, si sono recati nella frazione su richiesta di alcuni, che avevano segnalato la presenza dell’uomo. Questi già pochi giorni prima avrebbeto problemi e minacciato i presenti, durante un litigio con qualcuno del posto.