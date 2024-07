Chicago Fire | C’è una famiglia nel futuro di Kidd? Cosa potrebbe accadere nella stagione 13?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024)13 disi parlerà diper. Questo significa figli, o laè un’altra? Alla fine della12 Severide ha lanciato una domanda bomba a. Vuole creare unacon lei, ma riconosce che avere dei figli insieme avrà un impatto su di lei e sulla sua carriera più che su di lui e sulla sua. È stato un modo un po’ strano di concludere la, visto che non c’è stato il tempo di fare una conversazione completa sull’argomento. È chiaro che lariprenderà da qui, anche se Severide dovrà fare i conti con unain crescita. E? Ladicrescerà, ma non con dei bambini,13 diSembra che qualcuno delladientrerà in scena in qualche modo. Sappiamo già che i genitori disono morti quando lei era giovane e che è stata cresciuta dagli zii.