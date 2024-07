Borghi più attrattivi Subito idee e progetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un confronto molto costruttivo quello fra gli organizzatori, Cna Est Romagna, e i sindaci dei comuni die Roncofreddo al loro secondo mandato consecutivo. Si è svolta nei giorni scorsi la visita da parte del presidente e della responsabile di Cna Est Romagna, rispettivamente Davide Caprili e Laura Navacchia, ai due sindaci riconfermati per i Comuni di Roncofreddo e, Sara Bartolini e Silverio Zabberoni. In queste aree quando si parla di impresa si sente già che il tema fa parte di un discorso più ampio, legato al territorio, ai residenti, ai servizi primari e alla fortissima motivazione che occorre per non mollare e soprattutto cercare di dare più possibilità ai residenti per convincerli a restare e a non emigrare verso i centri di pianura.