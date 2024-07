Benevento | il nuovo comandante della legione in visita al comando provinciale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024): Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, ha fattoalla Caserma dei Carabinieri di via Meomartini Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, insediatosi al vertice delCarabinieri “Campania” di Napoli il 10 luglio scorso, ha fattoalla Caserma dei Carabinieri di via Meomartini, ove è stato accolto dal, Col. Enrico Calandro. Presenti allail personalesede e una rappresentanza di tutti i reparti territoriali, speciali, carabinieri forestali e dipendenti del MinisteroDifesa di stanza nella provincia, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali.