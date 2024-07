Beautiful anticipazioni americane | Thomas fidanzato con Paris la reazione di Hope

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Continuano a fioccare novità direttamente dagli States sulle puntate di, che vedremo prossimamente su Canale 5. Nel dettaglio, si apprende chefarà ritorno a Los Angeles con un nuovo amore, ovveroBuckingham. Di seguito, dunque, ecco cosa accadrà. Prosegue anche negli Stati Uniti la messa in onda di. Notoriamente, la programmazione italiana è indietro di alcuni mesi rispetto a quella statunitense. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo nostrano,si trova in una posizione controversa, dopo i problemi causati a Ridge e Brooke. Il Forrester è stato difatti allontanato dall’azienda ma, a causa del rischio di chiusura a cui va in contro la lineafor the Future, farà ritorno come capo stilista, per salvare la situazione.