ATP Amburgo 2024 Luciano Darderi conquista i quarti di finale Sconfitto il kazako Shevchenko

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Giornata positiva per il tennis italiano. Dopo la vittoria di Fabio Fognini a Gstaas con annessa qualificazione aidi, è arrivata anche quella dinell’ATP 500 di. Il numero trentacinque del mondo hato anche lui isulla terra rossa tedesca, battendo in tre set ilAlexandercon il punteggio di 6-3 2-6 6-3 dopo poco meno di due ore di gioco.ha chiuso la partita con quattro ace ed il 68% di punti quando ha servito la prima. L’azzurro ha termina con ventuno vincenti, due in meno dell’avversario, che invece ha commesso più errori non forzati dell’italiano (quindici contro tredici).ottiene subito il break in apertura di match. L’azzurro riesce comunque a trovare il controbreak nel quarto game, strappando a zero il servizio all’avversario.