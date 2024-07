Atp 500 Amburgo 2024 | Darderi piega Shevchenko in tre set e avanza ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lucianoaidinell’Atp 500 di, in Germania. Si gioca su terra in preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi. L’italo-argentoin tre set Alexander. Punteggio di 6-3 2-6 6-3, in un’ora e 54 minuti di gioco. Primo set dominato dae secondo dal kazako. Nel terzo parziale si lotta punto a punto, ma il primo a rompere l’equilibrio è l’azzurro, che poi approfitta del calo dell’avversario per chiudere il match sul servizio diaididove affronterà il vincente della sfida tra la testa di serie numero 3 Baez e Lajovic. Best ranking per l’italiano, che sale al 32° posto della classifica Atp live.