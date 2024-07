Armato di coltello vicino alla convention di Trump | ucciso il 20enne Geova America nel panico Il suo cane? Isis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per qualche ora l'è rimasta vittima di una nuova psicosi da attentato. Un uomodiè statopolizia a Milwaukee, nei pressi della zona dove si svolge larepubblicana a cui partecipa l'ex presidente Donalde che giovedì incoronerà il tycoon come candidato ufficiale del partitoCasa Bianca per le elezioni presidenziali di novembre. La vittima è un maschio nero sui 20 anni e a conferma dello stato di massima allerta scatenato dopo il tentativo delMatthew Crooks di uccidere sabatoa un comizio in Pennsylvania c'è l'immediato coinvolgimento nelle indagini del Secret Service e dell'Homeland Security. Una donna che si è identificata come la sorella dell'uomoha detto che suo fratello era un senzatetto e soffriva di schizofrenia bipolare.