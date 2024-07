Ariana Grande è una cannibale? La bufala social diventa virale e suo fratello scende in campo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La velocità con cui il web diffonde fake news o notizie create ad arte per discutere è disarmante. Ultima a cadere in un enorme qui pro quo è stata la cantante e attrice. Che è stata accusata di cannibalismo per un non meglio specificato ritrovamento di resti umani da parte della polizia, nella sua casa, qualche anno fa. Unatotale, rilanciata da TMZ etain poco tempo. A peggiorare la situazione, una battuta pronunciata dadurante un’intervista al podcast di Penn Badgley, Podcrushed. Qui la cantante ha detto che le sarebbe piaciuto andare a cena con Jeffrey Dahmer (ilmostro di Milwaukee). A difesa della sorella è sceso insuoFrankie Jamesche su X ha attaccato duramente questi commenti: HAHAHAHAHAHA. Wow! Questo potrebbe essere il momento più creativo e più basso a cui siete mai arrivati.