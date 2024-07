Angelo Madonia le prime parole su Sonia Bruganelli | Stiamo vivendo qualcosa di molto bello e su Ema Stokholma…

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Protagonista di Ballando Con Le Stelle prima e poi del gossip per via della relazione con Ema Stokholma intrapresa sul dancefloor di Raiuno,continua da mesi ad alimentare la cronaca rosa per la storia nata conIl danzatore siciliano si è raccontato sulle pagine di Novella 2000 : sulle pagine della rivista gossipha ripercorso la carriera esplosa nel 2006 quando ha partecipato per la prima volta allo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in coppia con Pamela Camassa. Successivamente si era dedicato ad altri progetti fino a quando tre anni fa la presentatrice l’ha voluto ancora una volta nel cast del programma: “Ho curato la parte serale di Amici di Maria De Filippi e poi nel 2017-18 ho rincontrato Milly Carlucci che mi aveva seguito, era fierissima di tutto quello che mi era accaduto e sono “tornato a casa”.