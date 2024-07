Altro allarme sull’industria | Ulteriore peggioramento nei diversi settori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Industria ternana nelle sabbie mobili", è il (nuovo) grido d’della Cgil . "Purtroppo si registra undell’andamento delle attività produttive nei- così il sindacato – . Una situazione che getta ancora di più nell’incertezza migliaia di lavoratrici e lavoratori per la mancanza di prospettive, per il futuro dell’industria stessa". Per la siderurgia, la Cgil lamenta la perdurante assenza dell’accordo di programma per Ast e di soluzioni alla questione energetica; nel chimico e manifatturiero emergono le difficoltà di diverse multinazionali che "soffrono nel proporre nuovi modelli di produzione". Ma ogni singolo settore, secondo il sindacato, dalle costruzioni all’agroalimentare, ha bisogno di attenzioni particolari.