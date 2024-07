Alla Villa del Gombo concerto dell' Orchestra del Conservatorio di Milano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pisa, 17 luglio 2024 - Domenica 21 lugliodel, nell’ambito del Festival Virtuoso & Belcanto, grande appuntamento con ildeldi. Dirige il maestro Pietro Mianiti, direttore principale’Accademiaa Scala, suoneranno la giovane violoncellista tedesca Juliet Wolff, vincitrice del concorso solistico Virtuoso & Belcanto 2023. Il programma prevede i tre minuetti da Manon Lescaut di Giacomo Puccini, nell’anniversario dei 100 anni dmorte, la sinfonia n°9 in Do maggiore «Svizzera» di Felix Mendelssohn ed ilper violoncello en°1 in Do maggiore di Joseph Haydn.