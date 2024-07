Violenza su una 13enne ad Ancona | arrestato Ragazzina scappa grazie ai passanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Una mattinata di orrore per una presuntasessuale su unadi 13 anni. Il tutto consumato ad una manciata di metri dalla panchina dell’amore, quella installata pochi mesi fa a Falconara Alta. E che dovrebbe simboleggiare il legame più puro tra le coppie. Sono stati alcuni, insospettiti da urla e movimenti loschi in via VIII Marzo, a sventare il peggio, allertando la Polizia locale. Gli agenti hannoun 24enne del Bangladesh, portato in carcere a Pesaro. Erano circa le 9. Due automobilisti hanno notato trambusto nei pressi di una macchina, ferma, a due passi dal parcheggio a gradoni. Sono stati loro a riferire che una giovanissima, poco più che una bimba, tentava dire da una Fiat Punto Nera. Provava a chiudere la porta in faccia alla furia di un uomo più grande di lei.