Vigili addio alla carta Multe sul cellulare grazie ai fondi del Pnrr

(Di martedì 16 luglio 2024) Salto sul digitale finanziato dalspese postali, la multa adesso si riceve e si paga sullo smartphone. Vimercate adotta Send, la nuova piattaforma ”legale“ che notifica le violazioni al Codice della strada direttamente sul telefonino: in città si parla di 15mila sanzioni l’anno che sfiorano il milione di euro, una montagna di denaro destinata a viaggiare on line. Nuovo passo della Giunta per alleggerire la burocrazia e tagliare spese accessorie che pesano quando si tratta di rimediare a un errore versando quello che tutti gli automobilisti percepiscono come un salasso, anche se hanno torto. Diventa sempre più veloce e sempre più a portata di mano fare il punto della situazione soprattutto per i trasgressori seriali, che rischiano di accumulare debiti sbndo il bilancio familiare. Per loro adesso c’è la corsia via web garantita dal Piano di ripresa e resilienza.