Venezia arrestato l’assessore Renato Boraso Funzionari pubblici sotto inchiesta | 18 indagati

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 –alla Mobilità difinito al centro di un’sugli appalti. Sono 18 le persone coinvolte e una decina le ordinanze di misura cautelare emesse dalla procurana. Un milione di euro l’ammontare dei sequestri nei confronti di alcuni. L’ipotesi accusatoria è legata a reati contro la pubblica amministrazione, presumibilmente legati ad alcuni appalti sul trasporto pubblico. Oltre a, in carcere è finito un imprenditore edile, Fabrizio Ormenese. Ai domiciliari figuranocomunali e delle partecipate pubbliche, tra cui l'azienda dei trasporti comunale Actv. L'abitazione diè stataposta a perquisizione. Per altri seiè stata disposta l'interdizione per 12 mesi daiuffici.