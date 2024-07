Vendevano alcolici ai minorenni | il Sindaco chiude due attività a Pomigliano d’Arco

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 16 luglio 2024)– Quindici giorni di chiusura per l’esercente sorpreso a somministrare, per la seconda volta in meno di un mese, bevande alcoliche ad alcuni minori di 14 anni a. E’ quanto disposto dall’amministrazione comunale guidata dalRaffaele Russo, che ha annunciato tolleranza zero contro la somministrazione diai minori, soprattutto quelli con meno di 14 anni, disponendo la chiusura per cinque giorni anche per un altro esercente sorpreso questo fine settimana a commettere lo stesso reato. «Comedie, ancor prima, come medico – sottolinea Raffaele Russo – sono ben consapevole dei gravi danni che l’alcol può causare alla salute degli adolescenti. È per questo motivo che il nostro Comune adotta una politica di tolleranza zero nei confronti di chi somministraai».