Vacanze | ‘l’Estate Italiana’ di Bolle Hilfiger e de ‘il Boss delle Torte’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 16 luglio 2024) E’ boom di prenotazioni: dopo l’estate italiana dei V.I.P.:e il ‘hanno scelto Ischia, Capri e la Costiera L’estate in Campania si tinge di stelle e strisce grazie alla presenza di celebrità del calibro di Tommy, Robertoe Buddy Valastro, meglio conosciuto come il “Torte”. Tra le bellezze naturali di Ischia, Capri e la Costiera Amalfitana, queste personalità hanno trovato il loro angolo di paradiso per godersi momenti di relax lontano dai riflettori.VIP a Capri -Ansa- Notizie.comRoberto, étoile della danza mondiale, ha scelto la tranquillità della Costiera Amalfitana per trascorrere alcuni giorni in compagnia del fidanzato Daniel Lee. Il ballerino è stato immortalato mentre si godeva il sole a bordo di una barca, dimostrando ancora una volta che anche i grandi artisti hanno bisogno dei loro momenti di pausa.