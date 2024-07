Traffico Roma del 16-07-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente sulla Salaria all’altezza di Settebagni nelle due direzioni alla rustica chiusa in fascia oraria 730 16:30 via Renato Guttuso per lavori di manutenzione al sottovia ferroviario fino al 26 luglio dal lunedì al venerdì stasera all’Olimpico la quarta ed ultima datana dei Coldplay restrizioni alla circolazione interesseranno la zona dello stadio già a partire da diverse ore prima ricordiamo poi a che vorrai raggiungere lo stadio con la metropolitana che per lavori dalla domenica al giovedì la metro a chiude alle 21 con il servizio sostituito dal bus e anche se abbiamo infine che giovedì 18 luglio entro che non va uno sciopero di quattro ore dalle 8:30 alle 12:30 che riguarderà all’intera rete Atac e di buste gestiti dallaTPL In collaborazione con Luce Verde infomobilità