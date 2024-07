Tour de France 2024 tappa 16 | tris di Philipsen Brutta caduta per Girmay

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Nimes (Francia), 16 luglio- La16 deldeporta la carovana da Gruissan a Nimes dopo 188,6 km. Per gran parte del tempo l'attenzione viene monopolizzata dai baffi blu di Magnus Cort Nielsen e dalla fuga solitaria del carneade Thomas Gachignard prima che la prevedibile volata finale, dopo tanta noia, venga preceduta da momenti di forte nervosismo: prima lain una rotonda di Biniam, che vede la sua maglia verde meno salda sulle spalle (in senso metaforico e non) e poi spallate, manate e testate con protagonisti gli uomini della Uno-X Mobility. La notizia è che per una volta in un caos del genere non c'entra Jasper 'Disaster', che cala ilcon una volata netta e perentoria in quella che probabilmente è l'ultima chance offerta agli sprinter da questa Grande Boucle ancora comandata da Tadej Pogacar.