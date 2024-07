Titanic è su Netflix | una storia d’amore inaffondabile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 luglio 2024) Da lunedì 15 luglio n2024, è di nuovo disponibile su, il kolossal vincitore di 11 Oscar, su 14 nomination, che mette in scena il disastro dell’omonimo transatlantico affondato, durante il viaggio di inaugurazione, nel 1912: un dramma che fa da sfondo a unaepocale e indimenticabile, quella tra Jack, povero in canna, e Rose, esponente della upper class. La loro liaison senza speranza vivrà picchi di intrepida passione, destinati però a sfociare ineluttabilmente in tragedia.