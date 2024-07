Sicilia il Riesame conferma | Sammartino è sospeso Schifani nominerà un nuovo assessore ma rinvia la resa dei conti dentro Fi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Il tribunale delha bocciato il ricorso del leghista Luca, deputato regionale dell’Assembleana ed ex vicepresidenteregionale all’Agricoltura,per un anno dai pubblici uffici da aprile, su richiesta della Procura di Catania che gli contesta due casi di corruzione nell’ambito di un’inchiesta che ha anche portato all’arresto del sindaco di Tremestieri etneo, Santi Rando. Nella stessa inchiesta il deputato regionale leghista (ex renziano) è accusato di avere favorito il proprietario di una farmacia contro un suo concorrente in cambio di un appoggio elettorale per Caterina Chinnici alle Europee del 2019 (la quale è però completamente estranea all’inchiesta).è anche accusato di avere ottenuto le confidenze di due carabiniere del nucleo di polizia giudiziaria della procura riguardo ad indagini nei suoi confronti.