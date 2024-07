Romano minacciava i genitori per farsi dare denaro per la cocaina | arrestato 31enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) I Carabinieri didi Lombardia hannoper maltrattamenti in famiglia un trentunenne del paese della Bassa. I militari sono intervenuti per una lite in una casa. Giunti sul posto hanno notato in strada, in stato di agitazione, un uomo di circa 55 anni che ha raccontato agli operanti di essere stato minacciato di morte con un coltello dal figlio, tossicodipendente, per una discussione avuta luogo nella mattinata, in quanto quest’ultimo aveva rubato da casa due orologi del valore di 300 euro cadauno, probabilmente per rivenderli in quanto in crisi di astinenza. Sostanzialmente l’indagato, poco prima, dopo essere rincasato ed essersi armato di coltello da cucina, aveva minacciato di morte entrambi i, danneggiando un televisore e il frigorifero.