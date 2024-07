Riunione di famiglia al Twiga | Elisabetta Gregoraci con il figlio la sorella e i nipoti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Forte dei Marmi, 16 luglio 2024 – Una grandediin uno scorcio di luglio meteorologicamente caldissimo. Aldi Forte dei Marmi le sorellee Marziasi sono ritrovate per qualche giorno di relax. Hanno preso strade professionali completamente diverse ma sono legatissime. E l’estate è il momento più bello per stare insieme, al mare. Con Marzia ci sono anche i due figli. Conc’è ilNathan Falco e ovviamente anche l’ex marito Flavio Briatore, che delè il proprietario e con il quale i rapporti sono ottimi. Nek a Pietrasanta per il matrimonio della figlia Marziaabita nella città di cui isono originari, Soverato, in Calabria. Ha brevemente lavorato in televisione ma poi ha scelto una vita più riservata, lontano dai riflettori.