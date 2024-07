Prime Video annuncia i nuovi film Original Natale senza Babbo Non è un paese per single e Cuori magnetici

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Amazon hato iprogettii in arrivo su, che comprendono i, Non è unper, ecco i dettagli. Durante l'eventoPresents Italia 2024, che si è svolto ieri nella città di Roma, la piattaforma di streming ha svelatotitoli, mostrando in esclusiva leimmagini di, serie e showed esclusivi italiani in arrivo prossimamente. Tra i lungometraggiti ci sono quindi, con star Alessandro Gassmann, Non è unpertratto dal romanzo di Felicia Kingsley, e, che porterà sugli schermi il primo capitolo della trilogia fenomeno di Wattpad. Scopriamo i dettagli dei progettiti!NelAmazonsi racconterà quello che