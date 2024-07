Pierina Paganelli arrestato il vicino di casa Louis Dassilva

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024), 35enne di origini senegalesi, è statodalla Squadra Mobile di Rimini con l’accusa di omicidio.è l’unico indagato per la morte di, 78 anni, brutalmente uccisa la notte del 3 ottobre nel garage della sua abitazione con 29 coltellate. La mattina del 4 ottobre, il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto dalla nuora, Manuela Bianchi, amante del senegalese. Oggi alle 10, Bianchi è attesa in Questura per essere interrogata dal sostituto procuratore come persona informata sui fatti. Secondo le ipotesi della Procura, la donna potrebbe essere al centro della vicenda. Gli inquirenti ritengono cheabbia agito per impedire adi scoprire la relazione extraconiugale della nuora. Pochi giorni fa, una violenta lite è scoppiata tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci, moglie di