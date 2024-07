Piccole grandi istruzioni utili per istituire momenti di home workout casalingo senza più se né ma

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 16 luglio 2024) Se non siete fan sfegatati della corsa o della palestra, ma siete ugualmente pronti a un allenamento di resistenza, magari all’aria aperta del vostro terrazzo, o all’ombra delle vostre piante sempreverdi da interni, questi sono i consigli che fanno al vostro caso. Ce lo siamo detti tante volte, l’non è più un tabù, anzi, è più in voga che mai. Complice l’effetto pandemico, l’allenamento tra le mura domestiche, ovvero l’esercizio fisico a casa, si caratterizza come un vero e proprio must. A confermarlo è persino una ricerca condotta da Samsung che evidenzia proprio come già nel 2022 il 46,6 per cento delle persone che si sono allenate lo abbia fatto da casa.