Pallone d’oro 2024 Vinicius nei guai | ribaltone Europeo

(Di martedì 16 luglio 2024), gli esiti delle due grandi manifestazioni internazionali rivoluzionano tutto: insidia spagnola per l’attaccante del Real Madrid. Il peso delle grandi manifestazioni internazionali, quando si tratta di consegnare il, è da sempre molto rilevante. L’esempio più lampante è quello di Leo Messi, che lo scorso ottobre ha vinto per l’ottava volta in carriera il famoso premio assegnato da France Football grazie al trionfo mondiale con l’Argentina in Qatar nell’autunno 2022., sfuma il? – IlVeggente.it (Lapresse)Quello storico successo ha fatto passare in secondo piano le anonime prestazioni della Pulce con la maglia del PSG, che nell’estate 2023 l’avevano convinto ad accettare la proposta dell’Inter Miami, svernando in un campionato di secondo piano come l’MLS americana.