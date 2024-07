Oroscopo di Paolo Fox per oggi martedì 16 luglio | lavoro in salita per il Sagittario e Leone

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Al mattino, siamo tutti in trepidante attesa per l’diFox, per16. Cosa ci riserverà questo, l’parla diottimo per il, amore senza paura per la Vergine. Il segno più fortunato perFox? I nati sotto il segno della Vergine. Scopriamo insieme tutti gli altri segni per la giornata di16diFox per16Ariete: Cari Ariete, attenzione a questa giornata perché sarà un po’ pesante dal punto di vista sentimentale ma sulnon mancheranno le soddisfazioni. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.Toro: Cari Toro, secondo l’diFox di162024), non precludetevi nuove esperienze e nuove conoscenze perché potreste conoscere qualcuno di speciale.