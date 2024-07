Non ho voglia di incidere album voglio dedicarmi ad altri progetti creativi | Adele come Whitney Houston naviga verso il cinema? Sì ha le carte in regola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) In fondo c’era da aspettarselo specie dopo due anni di residence ininterrotti a Las Vegas con gli eventi “Weekends With” (iniziato il 18 novembre 2022 e in procinto di terminare il 23 novembre 2024) edieci concerti in arrivo a Monaco dal 2 al 31 agosto.pensa già a cosa avverrà dopo egestirà il suo percorso professionale. Dopo tanta musica, di certo, non inciderà une a dirlo forte e chiaro è la diretta interessata, durante una intervista all’emittente tedesca ZDF: “Non ho assolutamentelegati a nuova musica.prendermi una bella pausa e pensare, per un po’, a fare altre cose creative”. Il pensiero va subito al mondo del, del resto non sarebbe né la prima né l’ultima cantante di fama internazionale a fare incursioni sui settografici.