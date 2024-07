L' ultimo appuntamento prima dell' estate? Dal parrucchiere per salvare i capelli Cosa fare? Un colore smart Un detox dalla città e un trattamento scudo da ogni futuro stress

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 luglio 2024) «Ci si pensa a settembre» non vale per i. Anche se la tentazione di rimandare l’colal rientro è forte, partire senza un minimo restyling implica alcunipiù avanti. Primo, quanto durerà la seduta in salone post vacanza. Secondo, più importante, come starà la chioma in autunno: la caduta stagionale è infatti determinata in gran parte da ciò che è successo due o tre mesi, cioè ora. Soluzioni preventive express non mancano. Anche tagliare è un’opzione. È il momento del “clavicut”, che elimina le punte e sfiora le clavicole, ma resta raccoglibile. Si trasfomerà, dopo il mare, in “chin bob”, a sfiorare il mento.