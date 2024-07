Lega 1 | Il PSG presenterà un’offerta di 100 milioni per il sostituto di Mbappé

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: El PSG sigue trabajando en el recambio de Kylian. El francés, que este martes será presentado como nuevo jugador del Real Madrid, ya es pasado del club parisino y la dirección deportiva trabaja de manera intensa para cerrar la incorporación de un jugador que pueda volver a ilusionar a la parroquia del Parque De Los Príncipes. Todo apunta a que el elegido para tomar su relevo será Victor Osimhen. El delantero centro del Nápoles no continuará en la entidad italiana y su futuro equipo puede ser el PSG. Según informa ‘Gazzetta dello sport’, el club parisino presentará una oferta de aproximadamente 100 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador nigeriano. Es un secreto a voces que Victor Osimhen no será jugador del Nápoles la próxima temporada.