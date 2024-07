La parabola di Aspiration Partners

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 luglio 2024) Da unicorno green sostenuta dai vip a rischio scomparsa e figuraccia. È la storia di, la startup americana che ha volato nel settore fintech grazie a un approccio orientato alla sostenibilità, ma anche all’appoggio di una schiera di investitori di alto profilo (come Leonardo Di Caprio e Steve Ballmer). Ma quella che sembrava essere una storia di successo garantita si è trasformato in unadi ascesa e caduta, culminando con un'indagine delle autorità statunitensi per sospette operazioni non trasparenti. E ora il futuro è molto incerto. Fondata nel 2013 a Los Angeles,si è subito presentata con un obiettivo ambizioso: ridisegnare il panorama bancario americano attraverso un'offerta unica, una carta di debito progettata per gli acquisti sostenibili e conti d'investimento privi di azioni legate a combustibili fossili.