Juan Jesus | Importante mettere in pratica gli allenamenti nonostante la fatica Si sono viste delle idee

(Di martedì 16 luglio 2024) Il primo test del Napoli di Antonio Conte è più che positivo. Battuta la Anaune Val di Non 4-0. In gol Spinazzola, Cheddira e Ngonge. In più un autogol provocato da Gaetano. Al termine dell’amichevole,ha rilasciato alcune dichiarazioni.: «La maglia nuova è bella, però ci manca lo scudetto che era in mezzo» Le parole di, difensore del Napoli: «inglilafisica. Sie cose belle.sempre vincere anche se era un’amichevole. Sempreindossare questa maglia. Stiamo mettendo a postocose e speriamo di continuare così. La maglia nuova è bella, però ci manca lo scudetto che era in mezzo. strano non vederlo più. Quest’anno ce lamo tutta».