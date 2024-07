Forlì Loris Ceredi della Civica è il nuovo presidente del consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 - Ha trovato finalmente un titolare la poltronapresidenza delnella figura del geometraconsigliere. Un risultato molto tribolato per le spaccature interne alla stessa maggioranza. La prima votazioneseduta di ieri aveva visto prevalere l’ex assessore di Fratelli d’Italia, Marco Catalano, per 10 preferenze contro le 5 die una dell’autocandidatasi, Alessandra Ascari Raccagni, compagna di gruppo di, con l’opposizione che è rimasta alla finestra a godersi i mal di panciamaggioranza astenendosi dal voto. Anche una sospensione di oltre 50 minuti dei lavori non ha sortito il risultato sperato e si è tornati a votare con sempre i tre candidati in lizza.