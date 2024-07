Ecco come ha buttato 700 milioni di euro | il report affonda Vincenzo De Luca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Puntata due, la sanità campana. Ché per il governatore (dem)Dedubbi non ce ne sono mai stati: se esiste un problema, negli ospedali e nei pronto soccorso da Mondragone in giù, tuttalpiù si metta una mano sul cuore l'esecutivo nazionale. I soldi che non arrivano, le risorse che premiano gli altri, l'autonomia differenziata che, appunto, differenzia e sotto il Vesuvio, per lui, differenzia a perdere. Qualche mese fa, era marzo, per essere ancora più chiaro, Deaveva fatto tappezzare Napoli con cartelli sufficientemente eloquenti: «Il governo Meloni chiude i pronto soccorso». Colpa di Fratelli d'Italia, insomma. Del centrodestra, di Roma e della premier: di chiunque ma non della regione. La realtà, però, è un tantinello diversa. Ed è che a Napoli, ma anche a Salerno e a Caserta e a Benevento e ad Avellino, cliniche e nosocomi, punti di primo intervento e Asl, in ...