Corriere dello Sport – Fiorentina Milenkovic vicinissimo al Nottingham Forest | le cifre

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) 2024-07-15 23:41:04 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Nikolasi avvicina a grandi passi al. Il difensore serbo sta per lasciare ladi Raffaele Palladino, per approdare in Premier League dopo l’Europeo disputato con la maglia della nazionale di Stojkovic. Affare ai dettagli, con i due club che avrebbero raggiunto in giornata un’intesa di massima.al passo d’addio: illo aspetta Lasi prepara a salutare Nikola, difensore classe ’97 che ha vissuto gli ultimi 7 anni in maglia viola. Offerta importante del, che ha messo sul piatto 12 milioni di euro più 3 di bonus per il cartellino del ragazzo, a cui è stato proposto un contratto di cinque anni allo stesso ingaggio percepito attualmente, con scadenza 2029.