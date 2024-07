Come l’AI aiuterà gli atleti olimpici grazie a un chatbot dedicato

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 16 luglio 2024) I Giochiche prenderanno il via a Parigi tra dieci giorni (venerdì 26 luglio è in programma la cerimonia d’apertura) saranno i primi a essere realmente integrati con alcuni strumenti di intelligenza artificiale.sottolineato dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) negli scorsi mesi,non potrà interferire sulle prestazioni sportive, ma sarà in grado di fornire un supporto in molte fasi delle varie competizioni che si snoderanno nel corso delle lunghe settimane di Olimpiadi e Paralimpiadi. Non solo, dunque, un monitoraggio più costante degli, ma anche un supporto tecnico a questi ultimi,ilParis 2024 che sarà messo a disposizione di tutti (compresi gli organizzatori e lo staff) a mo’ di facilitatore.