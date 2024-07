Auto storiche Edizione I giovani di Lodovico Successo di Ruggeri su A112

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Partecipata la 3ªde "Idi", il raduno did’epoca del Caem/Scarfiotti, valido per il Trofeo Asi. Gli equipaggi sono partiti da Montecassiano, hanno poi raggiunto il Centro fiere Villa Potenza per disputare le prime otto prove di abilità valide per la classifica assoluta e un’inedita sfida su percorso parallelo sterrato a forma di otto, da coprire con un tempo imposto di 50“ a bordo di trattori tagliaerba a motore. La sfida è stata vinta da Alice Recanatesi che ha partecipato al raduno col padre Mirko su MG A del 1955. Da Villa Potenza lesono salite verso Macerata per raggiungere Pollenza e il suo Museo della Vespa. Poi i partecipanti hanno percorso circa 60 chilometri per effettuare la seconda sezione di prove di abilità nel piazzale attorno l’Abbazia romanica di Santa Maria a Pié di Chienti.