ATP Gstaad Botic van de Zandschulp e Yannik Hanfmann agli ottavi Eliminato Wawrinka

(Di martedì 16 luglio 2024) Calato il sipario su questa giornata di incontri sulla terra rossa di. In Svizzera una vittoria e una sconfitta il bilancio italiano. Matteo Berrettini ha sconfitto per 6-4 7-6 (2) l’argentino Pedro Cachin e neglidi finale giocherà contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Niente da fare per Stefano Napolitano, costretto ad arrendersi al brasiliano Gustavo Heide (n.178 del ranking) sullo score di 7-6 (4) 5-7 7-6 (3). Il sudamericano giocherà contro il francese Ugo Humbert (testa di serie n.2). Vittorie per il tedesco Yannicke l’olandesevan de. Il teutonico (n.111 del mondo) ha battuto il lucky loser americano, Nicolas Moreno De Alboran (n.143 ATP), con lo score di 7-6 (2) 6-7 (2) 6-4 e negliavrà il complicato ostacolo rappresentato dal canadese Felix Auger-Aliassime (n.3 del seeding).