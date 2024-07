Alla Casa Bruschi Yoga ad Arte e finissage della mostra La libera maniera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – LaMuseo dell’Antiquariato Ivanpropone sabato 20 luglio dalle 20.30 alle 22.30 un’apertura straordinaria gratuita, con inclusa la mini guida all’esposizione, in occasione del“Laastratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo, che terminerà con l’ultimo giorno di visibilità domenica 21 luglio. Restano pochi giorni per visitare l’esposizione organizzata e promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Ivane Fondazione CR Jesi in sinergia con Gallerie d’Italia, che offre l’opportunità di vedere opere di importanti artisti tra cui Alberto Burri, Lucio Fontana, Afro Basal, Carla Accardi, Edmondo Bacci e Gino Morandis e molti altri. Lasarà visibile anche giovedì 18 luglio alle 20.