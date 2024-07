Yara Gambirasio chi è Massimo Bossetti? Cosa ha fatto e oggi cosa fa?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 15 luglio 2024)è l’uomo giudicato colpevole per la morte della tredicennefa? Scopriamo tutto sulla sua storia: da com’è stato incastrato aha confessato sua moglie! Leggi anche: Giulia Tramontano, la storia in breve dall’inizio fino al processo al fidanzato Alessandro Impagnatiello Il 26 novembre 2010si trovava nel centro sportivo del suo paese, Brembate di Sopra. La ragazzina praticava ginnastica ritmica e la palestra si trovava a circa 700 metri da casa e, nonostante ci volessero solamente cinque minuti di passeggiata per rientrare alla sua abitazione, la tredicenne non fece mai ritorno. La vicenda ha tenuto l’Italia con il fiato in sospeso, fino al ritrovamento del suo cadavere tre mesi dopo e all’arresto del colpevole,, condannato all’ergastolo dopo tre gradi di processo.