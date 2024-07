Virtus Bologna ecco il calendario di Eurolega 2024-2025 | alla prima c’è l’Efes in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio– Si comincia il 4 ottobre con la sfida interna conIstanbul, si chiude al termine delle 34 giornate della regular season l’11 aprile a Barcellona.L’ha ufficializzato ildell’edizione-25 della massima manifestazione europea per club. Il derby italiano è in programma il 31 ottobre a Milano epenultima giornata presso laSegafredo Arena il 4 di aprile, mentre i campioni d’Europa del Panathinaikos saranno attesi all’Unipol Arena venerdì 15 novembre. Doppio turno con Alba e Stella RossaSegafredo Arena rispettivamente il 4 e il 6 dicembre. Ultima sfida di stagione regolare l’11 aprile a Barcellona indei blaugrana. Particolarità ladopo un trittico di sfide interne, giocherà 5 delle ultime 7 partite di stagione regolare in trasferta affrontando insolo Real Madrid epenultima giornata il già citato derby con l’Armani Milano.