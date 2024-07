Viadotto di Ponzano il cantiere al via E in FiPiLi si viaggerà su una sola corsia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Empoli, 15 luglio 2024 – Una delle travi delè risultata danneggiata a seguito di un incidente verificatosi lo scorso 15 maggio che ha coinvolto un mezzo pesante. E nella notte fra stasera e domani, su disposizione della Città Metropolitana di Firenze e in accordo con la Regione, sarà avviato da Avr ildi messa in sicurezza dell’area. Lo ha fatto sapere proprio la Città Metropolitana, ricordando l’inizio dell’operazione. Stando a quanto comunicato, si tratta di lavori indifferibili per la sicurezza dell’infrastruttura che riguarderanno la sostituzione della trave in calcestruzzo danneggiata dall’impatto con una nuova trave metallica, oltre che la ricostruzione della soletta delal di sopra della stessa.