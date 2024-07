Vertenza Fos Prysmian l’Ugl Chimici nazionale e provinciale non mollano la presa dopo la fumata bianca sull’accordo che ha salvato i posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

annuncia la conclusione positiva dell'accordo sottoscritto a livello territoriale per la Fosdi Battipaglia, recepito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con la chiusura del tavolo di crisi, si apre ora quello di monitoraggio sul processo di reindustrializzazione del sito campano. L'accordo è di rilevante importanza poiché coinvolge tutti i lavoratori, tenendo in considerazione le esigenze di tutte le categorie. Esso prevede, oltre agli ammortizzatori sociali e alla ricollocazione presso altri siti, un significativo incentivo all'esodo. I lavoratori che saranno impiegati presso Jcoplastic percepiranno un sostegno al reddito e saranno sottoa processi formativi per integrarsi nel progetto ambizioso di una transizione produttiva, che sposterà l'attenzione dai cavi in fibra ottica all'energia dall'idrogeno.