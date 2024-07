Valeria Golino e Jasmine Trinca coppia da cinema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nessuna comeha costruito una carriera simile, così aperta a tutti i generi. In America ha lavorato con i grandi attori e registi, e oggi , rimane l'attrice più richiesta nel jet set internazionale Sempre bellissima e in grado di vivere prospettive diverse, più esclusive, come solo lei sa fare, La incontriamo a Taormina nei panni della regista , dopo la visione del suo film, già presentato con successo a Cannes “L'arte della gioia”, (parte 1: 154 '), insieme al regista Nicolangelo Gelormini e all'attrice. Nel film, ancheBruni Tedeschi e Tecla Insolia. L'occhio magico della cinepresa “targata”,getta lo sguardo su donne apparentemente forti , ma dentro c'è tanto, tanto altro. Ogni passaggio meriterebbe l'applauso, per una storia profonda e sensuale, raccontata con coraggio.