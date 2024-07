Trump è salvo la democrazia pure | questione di millimetri Ecco perché dobbiamo tenere ad entrambi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’augurio, complice la buona sorte e pochi, è che ci sia fermati davvero a un passo dal punto di non ritorno. Già, lo scampato pericolo per l’ex presidente Donalddeve rappresentare una lezione e un’indicazione netta per laamericana, mai in difficoltà come ora, e con lei per l’intero sistema occidentale. Sistema, è sotto gli occhi di tutti, alle prese con una crisi di identità così profonda da rischiare, nel suo momento più difficile dalla fine della Guerra fredda, l’implosione. Causata dalle proprie contraddizioni. La più clamorosa e parossistica, tanto negli Usa quanto in Europa, è quella che riguarda la profonda frattura fra la volontà popolare e la rappresentazione patologica che ne fa certo establishment, con il soccorso della sinistra di ogni ordine e grado: quando il popolo democraticamente decide in maniera diversa o disallineata da ciò che è stato in qualche modo stabilito quest’ultimo si trasforma in “problema”.