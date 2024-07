Tragedia a Tignale un 38enne precipita in una gola mentre fa canyoning e muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Brescia) –, oggi poco prima di mezzogiorno. Un uomo di 38 anni è morto,ndo in forra durante un’attività dialle cascate di Piovere. I fatti sono avvenuti, in una zona pittoresca e molto panoramica, particolarmente gradita dalle comitive in vacanza sul Benaco. L’uomo è morto sul. Il numero unico per le emergenze ha inviato sul posto i vigili del fuoco , l’elisoccorso del 118, i carabinieri della compagnia di Salò e il soccorso alpino. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire la vicenda. .