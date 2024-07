Stop sottopasso | Attraversare è pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’Associazione politica Seveso Futura presente in Consiglio si dichiara preoccupata per il, soprattutto pensando alle utenze deboli, bambini, persone con ridotta mobilità, anziani. "Nonostante le nostre ripetute richieste, a oggi ancora senza risposta, per ricevere con tempestività e chiarezza le informazioni necessarie alla convivenza con il cantiere dei raddoppi ferroviari in centro città, scopriamo in questi giorni un’altra novità che si preannuncia fortemente impattante", denunciano il consigliere comunale Giorgio Garofalo e Cristina Minà. "Dopo l’avvio delle opere di allargamento ferroviario che stanno man mano imprigionando l’area Farga-Leoncavallo, dopo il progressivo e inesorabile restringimento del calibro stradale di via Brennero, è la volta deldi stazione che da oggi, per chi arriva dal lato di via Sanzio, non sarà più raggiungibile, se non allungando di 200 metriil percorso.