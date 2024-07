Sta nascendo il nuovo Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Stail– In questa fase i lettori sono molto attenti al calciomercato del, ma vogliono notizie fondate e non titoli ad effetto per catturare un click a tutti i costi. Dopo i tre acquisti di Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola, annunciati dal presidente, al momento la trattativa più concreta porta ad Hermoso ma servono un paio di cessioni in difesa per liberare uno slot per unacquisto in difesa.. Due tra Natan, Juan Jesus e Ostigard dovrebbero uscire. Per l’attacco lo stallo è dovuto alla cessione di Osimhenil sostituto più accreditato, in caso di partenza del nigeriano, sempre Lukaku. Cheddira sotto i riflettori di Conte ,Ambrosino- Frosinone sembra fatta. Simeone piace alla Lazio.A centrocampo Conte stravede per la coppia Lobotka – Anguissa.