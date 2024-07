Softball Mondiali 2024 | prima giornata al ritmo di Giappone USA e Paesi Bassi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024)che entri in campo l’Italia contro la Cina in quel di Castions di Strada, c’è da registrare la conclusione degli ulteriori match in programma nellainiziale di questa seconda e decisiva parte dei, i primi con una connotazione conclusiva tutta italiana. Andiamo a vedere i risultati di questo lunedì. A esordire sonoe Australia, con un 3-0 che lancia in maniera ottima le nipponiche sulla spinta di Miu Goto, lanciatrice vincente, che tira fuori ben 7 strikeout in 6 inning. I punti li mettono a segno Shimoyama e Sakamoto con due doppi nel quarto inning e ancora Sakamoto nel settimo con un singolo a destra. LIVE Italia-Cina,in DIRETTA: dalle 20.30 l’esordio delle azzurre Per quel che riguarda l’altra partita del girone B,-Porto Rico, sono le olandesi a prevalere per 3-1.